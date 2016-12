MotoGP, tutti i numeri del fenomeno Marquez

16 ottobre 2016

Quando debuttò a tempo pieno del Motomondiale, in 125 nel 2008, Marc Marquez era già considerato uno di quelli da tenere d'occhio per il futuro. Un vincente ben oltre quell'unico podio conquistato in Gran Bretagna con la Ktm. Oggi, a otto anni di distanza, si può affermare che quel pronostico fu pienamente azzeccato. Perché si vedeva che aveva talento, un talento cristallino nonostante le prime due stagioni iridate fossero state più ricche di cadute che di soddisfazioni. Non a caso lo soprannominarono "cabroncito" per la sua ostinazione a correre sempre a testa bassa.

Nato il 17 febbraio 1993 a Cervera, cittadina a 100 Km da Barcellona, esordisce all’età di 15 anni e, a 17, arriva al primo titolo iridato grazie a dieci vittorie e a dodici pole position. Nel 2011 l’inizio in Moto2 non è dei migliori, ma Marquez rialza la testa arrivando a contendersi l’iride alle ultime gare, che però salta per infortunio (problemi alla vista dopo qualche caduta di troppo) lasciando il titolo al tedesco Bradl. Messa da parte la delusione, la stagione successiva non sbaglia l’approccio e conquista il suo secondo Mondiale con una gara d’anticipo. Nel 2013 compie il gran salto nella MotoGP e dopo una battaglia lunga tutta una stagione con Jorge Lorenzo diventa il più giovane campione della classe regina di tutti i tempi, siglando una serie infinita di record. Il 2014 è l’anno della sua consacrazione: vince le prime dieci gare consecutive e, grazie ad altri podi e piazzamenti importanti, come il secondo posto al Motegi, conquista il suo quarto titolo iridato con tre gare d’anticipo. Il 2015 si rivela più difficile del previsto perché la Honda 2015 è una moto ostica da domare. Qualche speranza si accende quando ad Assen passa al telaio del 2014, ma gran parte dell'anno potrebbe benissimo essere messo da parte. Poi, a Sepang, il patatrac: la sua amicizia con Rossi va in frantumi dopo lo scontro in gara e il finale è arroventato da polemiche e sospetti. Nonostante le difficoltà, nel 2015 Marquez conquista cinque vittorie e il terzo posto in campionato. Da qui riparte l'assalto alla corona 2016. Un inseguimento che va a buon fine grazie al nuovo Marc: da pilota sempre all'arrembaggio a ragioniere. Ed è questo cambiamento a mettere ancora più a rischio il record di nove titoli di Valentino.