MotoGP: tornano le carenate Rossi-Marquez. E Vinales sarà un compagno scomodo

Rossi torna a parlare di quanto accaduto nel 2015 e Marquez toglie giacca e cravatta da ragioniere e si rimette a fare il vecchio lavoro, quando pareva non pensasse mai di avere un domani. Causa ed effetto non sembrano casuali. Materiale buono per rivedere Valentino e Marc prendersi a carenate, anche se in ballo c’era appena il terzo posto.



Poi Marquez ha esagerato, buttando via il podio. Ma alla fine Rossi ha guadagnato appena 3 punti e il vantaggio di MM93 resta assai confortante, con un gap che resta a quota 50, quando alla fine del mondiale mancano 6 corse. Silverstone ha raccontato comunque che qualcosa è cambiato.



I fantastici 4 non sono più così fantastici e altri aspiranti supereroi hanno iniziato la “Civil war”. Maverick Vinales è salito lassù con la Suzuki. Lo ha fatto con una facilità imbarazzante, segno che nel 2017 Rossi alla Yamaha non avrà a che fare con un ragazzino docile da addomesticare. Insomma la convivenza potrebbe anche essere peggiore rispetto a quella con Lorenzo. Poi Cal Crutchlow che a trent’anni impara a lottare ad armi pari con la nobiltà di questo sport senza cadere scopre la dolce abitudine alla festa del podio, nonostante una squadra privata.