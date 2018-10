MotoGP Thailandia, Rossi: "Finalmente una gara decente, ma che fatica nel finale..."

07/10/2018

Valentino Rossi può abbozzare un sorriso dopo la gara di Buriram, nonostante il podio mancato per il calo di prestazioni nel finale: "Ho cercato di guidare dolcemente e tenermi un po' di margine - ha spiegato - ma negli ultimi giri faticavo parecchio. Ero il più in difficoltà dei quattro in lotta per il podio. Quantomeno è stata una gara decente. Le prossime? Qualche miglioramento c'è, vedremo in Giappone se è stata solo questione di pista".