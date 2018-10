MotoGP Thailandia, Marquez: "Tutti molto vicini"

05/10/2018

Marquez è apparso generalmente soddisfatto: "Sono andato abbastanza bene, anche se nel finale abbiamo perso un po' di tempo perché abbiamo sbagliato un paio di cose sulla moto e ho buttato via due giri. In generale comunque il setup era buono. Domani dovremo fare un altro piccolo step perché sono tutti molto vicini. Sarà interessante domani capire meglio dove siamo. La caduta di Jorge? Veramente strano in quella curva, bisogna capire cosa è successo ma l'importante è che stia bene fisicamente".



Sorridente anche Vinales: "La moto era molto diversa dai test, con le soluzioni che chiedevo da molti mesi sulla distribuzione dei pesi. Mi sono trovato molto bene, mi sono divertito ed è andata bene. Sembra andare un po' meglio rispetto alle ultime uscite. La pista? Mi piace molto, sia il tracciato sia l'ambiente".



Ancora non pienamente sicuro di sé, nonostante il miglior tempo finale, Andrea Dovizioso: "I valori in campo non sono ancora molto chiari. C'è un gruppone che gira con tempi molto simili e nessuno credo abbia ancora certezze sul consumo e la scelta delle gomme. C'è ancora tanto da fare. Abbiamo fatto un bel miglioramento tra mattina e pomeriggio, ma ancora non siamo super competitivi. Tutti parlavano di questa come una pista Ducati, ma non è proprio così. La prima parte è buona per noi, ma la seconda per niente".