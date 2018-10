MotoGP Thailandia, Marquez trionfa su Dovizioso: titolo sempre più vicino

07/10/2018 di DANIELE PEZZINI

Marc Marquez vince il GP di Thailandia e si avvicina alla conquista del titolo mondiale. Lo spagnolo della Honda ha tagliato il traguardo per primo dopo l' ennesimo duello da brividi con la Ducati di Dovizioso , arresosi solo all'ultimo respiro. Sul podio anche la Yamaha di Maverick Vinales , mentre ha chiuso 4° dopo un finale in calo Valentino Rossi . Marc è ora a + 77 da Dovi in classifica e può laurearsi campione già tra due weekend a Motegi.

A questo punto per Marc è ora di calcoli: gli basterà mantenere invariato il distacco da Dovi (o perdere al massimo due punti) dopo il GP del Giappone per portare a casa il settimo titolo iridato della sua giovane ma già straordinaria carriera. La gara di Buriram ha visto il piacevole ritorno delle Yamaha nelle posizioni che contano, ma ha confermato ancora una volta che l'unico davvero in grado di mettere i bastoni tra le ruote al catalano era Dovizioso, arrivato però troppo tardi a insidiarlo.



Nessun brivido in partenza, con Marquez che si mette subito al comando della gara seguito a ruota da Rossi e Dovizioso. Valentino è il primo a rompere gli indugi e infilare lo spagnolo, imitato poco dopo dal forlivese della Ducati. I tre big si studiano da vicinissimo nei primi giri, senza forzare (per risparmiare la gomma sul torrido tracciato thailandese) e senza creare vuoti significativi con la coppia Crutchlow-Vinales alle loro spalle.



A una quindicina di giri dalla fine è il Dovi a mettersi a dettare il passo, con Marquez che si incolla agli scarichi della sua Desmosedici e Valentino sempre in agguato. Le preoccupazioni per la tenuta degli pneumatici rendono la gara piuttosto tattica e poco spettacolare e nel finale anche Vinales si unisce alla lotta per il podio.



Bisogna aspettare gli ultimi 4 giri per vedere i veri fuochi d'artificio. Il duello per la vittoria, ancora una volta, è tutto tra Dovi e Marc: il gioco dei sorpassi e degli incroci, questa volta, premia il 93, che esce con la giusta traiettoria dall'ultima curva e può liberare tutta la sua gioia. Finale in calo, purtroppo, per Valentino: infilato dal compagno di team e costretto ad accontentarsi del quarto posto finale. In top 10 anche Zarco, Rins, Crutchlow, Bautista, Petrucci e Miller. Deludente 11° posto per Iannone, caduto Pedrosa.