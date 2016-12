MotoGP, test Valencia: Vinales caldissimo, paura per Rins

16 novembre 2016

Dominio di Vinales, dunque, nella due giorni di test sul circuito Ricardo Tormo. Dopo aver fatto registrare il miglior tempo lunedì, il nuovo team-mate di Valentino Rossi si piazza davanti a tutti anche nella giornata conclusiva: 1'29"975 è in assoluto il miglior tempo della doppia sessione, a conferma del potenziale immenso di Vinales. Lavoro di comparazione tra la moto del 2016 e quella del 2017 per la Honda: Marquez sfrutta il nuovo motore per piazzarsi in seconda posizione, Pedrosa chiude invece quinto a + 0"711.



Tante le cadute in mattinata, con la bandiera rossa a lungo esposta soprattutto per soccorrere Rins, che dovrà ora osservare un periodo di riposo assoluto di almeno un mese. Iannone conferma le buone sensazioni di lunedì portando la Suzuki al quarto posto, meno bene Lorenzo che con la Ducati è solo ottavo. Capitolo Rossi: il Dottore ha già riferito di avere dubbi sulla nuova moto, il secondo giorno è meno positivo del primo. Nota di merito per Aleix Espargaro, che porta la sua Aprilia ad un ottimo nono posto (+ 0"910).