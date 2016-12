MotoGP, test Valencia: Marquez il più veloce, Rossi settimo

11 novembre 2015

E' Marc Marquez il più veloce nel secondo e ultimo giorno di test sul circuito di Valencia in vista della stagione 2016 di MotoGP . Lo spagnolo della Honda chiude in 1'31"060 dimostrando un buon feeling con le nuove gomme Michelin nonostante una caduta senza conseguenze. Seconda la Suzuki di Maverick Vinales (+0"103), terza l'altra Honda di Dani Pedrosa (+0"120) mentre Jorge Lorenzo termina quinto (+0"222) e Valentino Rossi settimo (+0"438).

I primi test di preparazione per la stagione 2016 di MotoGP che chiudono ufficialmente il 2015 mettono in luce un leggero divario tra le Honda e le Yamaha: Marquez sembra essersi trovato fin da subito a suo agio con l'elettronica e le nuove gomme mentre Lorenzo e Rossi hanno faticato soprattutto nella fase iniziale delle prove cronometrate. Ancora una volta sono diversi i piloti scivolati sull'asfalto a causa del grip ridotto all'anteriore: oltre a Marquez anche Bautista e Iannone finiscono a terra. L'abruzzese della Ducati chiude nono a +0"559 mentre Andrea Dovizioso è 14esimo con un gap di 887 millesimi da Marquez. Ancora diverse le scivolate per perdita d'aderenza all'anteriore, da Iannone a Baz e Bradl, tutte senza conseguenze.