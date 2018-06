MotoGp, test ufficiali in Spagna: bene Zarco, solo decimo Rossi

7 maggio 2018

Il Gran Premio di Spagna ha regalato ieri la vetta del mondiale a Marc Marquez, ma oggi è stata una giornata di test ufficiali a Jerez de la Frontera sul circuito intitolato ad Angel Nieto. Nella mattinata ha brillato ancora Marquez, che si è dimostrato in splendida forma, in evidenza anche Rabat e Crutchlow. Valentino Rossi ha preferito aspettare un paio d'ore prima di scendere in pista, aspettando che si scaldasse maggiormente. A metà giornata il miglior tempo lo ha fatto registrare Zarco, con ancora Crutchlow a seguire.



Per Valentino Rossi nessun tempo da ricordare, il Dottore ha continuato a girare sopra l'1'4'' lontano dai primi della classifica dei test almeno fino a poco prima della fine della giornata. Molti piloti hanno approfittato soprattutto per testare le moto sulla resistenza più che sulla velocità, tant'è che soprattutto Valentino Rossi è riuscito a far segnare un tempo degno di nota soltanto a poco dalla bandiera a scacchi.



Al termine della giornata il tempo più veloce lo ha fatto registrare il francese Johann Zarco con la sua Yamaha, fissando il cronometro su 1'37”730. Secondo Cal Crutchlow su Honda (+0.217), terza la Honda di Pedrosa (+0.250), quarto tempo per la Yamaha di Maverick Vinales (+0.409). Quinto tempo per la Honda di Marc Marquez (+0.502), buon sesto tempo per l'italiano Franco Morbidelli (+0.558), settimo Esteve Rabat (+0.574). Ottavo tempo per Takaaki Nakagami su Honda (+0.714), nono Jack Miller (+0.856) e decimo tempo, come detto, perla Yamaha di Valentino Rossi (+0.943).