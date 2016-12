MotoGP, test Spielberg: la Ducati è super, Stoner sorprende

20 luglio 2016

E' vero, non c'erano le Honda: ma la forma della Ducati fa ben sperare, soprattutto se si considera che proprio a Spielberg si correrà la prima gara dopo le vacanze estive. Il circus della MotoGP lascia Spielberg, dove tornerà il 14 agosto per la decima prova del Mondiale 2016. E lo fa con quattro Ducati in vetta nel secondo giorno di test: Iannone, Dovizioso e Stoner sono gli unici a scendere sotto il muro dell'1'24", con l'australiano che rimane a lungo in vetta prima di cadere e lasciare spazio alla 'rimonta' dei due piloti ufficiali.

Ed è sempre più insistente anche il momento difficile della Yamaha. Valentino Rossi si piazza quinto e lancia l'allarme: "La pista non è adatta alle nostre caratteristiche - ha spiegato il Dottore -. E' molto veloce ma secondo me ci sono due punti dove è pericoloso cadere: curva 7 e ultima curva". Jorge Lorenzo, invece, è sesto a soli 0"025 dal rivale. Entrambi pagano oltre un secondo dal primato di Iannone, non certo un buon segno in vista della prossima gara. Chiusura sulle Ktm, che esordiranno nel 2017: Mika Kallio e Tom Luthi non si schiodano dalle ultime due posizioni. Nonostante la caduta proprio mentre stava migliorando il tempo, Casey Stoner è stato ottimo.

Tuttavia il pilota australiano ha tenuto a precisare, al termine dei test: "Non avevo intenzione di correre il GP d’Austria e non ho cambiato idea dopo questa due giorni di collaudi”.