MotoGP, test Sepang: Vinales batte Marquez, Rossi 5°

1 febbraio 2017

Vanno in archivio i primi test invernali della stagione 2017 di MotoGP e a brillare sull'asfalto del circuito di Sepang in Malesia è Maverick Vinales. Lo spagnolo, all'esordio sulla Yamaha M1, registra il miglior tempo di giornata in 1'59"368 e migliora il secondo posto di ieri: precede il connazionale Marquez su Honda e la Ducati di Dovizioso mentre Valentino Rossi è quinto alle spalle di Pedrosa. In ritardo Lorenzo e Iannone.