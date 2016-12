MotoGP, test Sepang: subito Lorenzo davanti a Rossi

1 febbraio 2016

Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere un'altra stagione esaltante per le Yamaha. Nella prima giornata di test di MotoGP nella torrida Sepang, in Malesia, il campione del Mondo in carica Jorge Lorenzo è già davanti a tutti con il tempo di 2'00"684. Secondo crono per Valentino Rossi a 1"033. Poco più indietro (+1"096) la prima Honda ufficiale, quella di Dani Pedrosa mentre Marc Marquez è settimo con un gap di +1"594 dal leader.

Temperature altissime a Sepang per i primi test stagionali, utili a capire il rendimento delle nuove gomme targate Michelin e i settaggi della centralina unica, con l'asfalto che sfiora i 50 gradi e i piloti stravolti dopo pochi giri dal caldo torrido della Malesia. Per esorcizzare, Valentino Rossi scende in pista con un pupazzo di neve disegnato sul casco e chiude al secondo posto a poco più di un secondo da compagno di Yamaha, Lorenzo, autentico dominatore della prima giornata. Dietro di loro ecco spuntare Pedrosa : la Honda ha lavorato principalmente sul motore e il settimo crono di Marquez non deve sorprendere. Quarta la Ducati GP15 del team Pramac di Danilo Petrucci (+1"127) davanti a quella ufficiale di Andrea Iannone (1"128). L'altra Rossa di Borgo Panigale, quella di Andrea Dovizioso, chiude col 13esimo tempo (+1"966).

ROSSI: "GAP CON JORGE E' GRANDE"

Valentino Rossi commenta così i test: "Da una parte sono abbastanza contento ma dall’altra il gap da Jorge è grande, ma è anche vero che è stato più forte di tutti e il migliore come ritmo. Oggi abbiamo lavorato molto e i conti si faranno solo alla fine di questi tre giorni". Sorpresa Yamaha: "Non me lo aspettavo, credevo di soffrire di più. Non dimentichiamoci, però, che è solo il primo giorno: domani potrebbe cambiare tutto e mercoledì nuovamente. Le Honda erano andare bene nei test di Valencia e Aragon con le Michelin, per questo sono sorpreso”. Lorenzo preoccupa: "E’ più forte in frenata, mentre io faccio un po’ di fatica a fermarmi. A un certo punto ha abbassato i suoi tempi e poi è rimasto su quei livelli". In pista ritroverà Stoner: "Un avversario in più, sono curioso di rivederlo e pensa sarà veloce". Vale alla scoperta delle Michelin: "L’angolo di piega è minore, ma la differenza più grande è nelle traiettorie, nel modo in cui si entra in curva. Per farla semplice, direi che sono più simili a delle gomme stradali".