MotoGP, test Sepang: Stoner inaugura la Desmosedici GP18

24 gennaio 2018

Rossa, con una dose di grigio che la rende più "aggressiva" e finalmente anche in pista. La Ducati Desmosedici GP18 ha fatto il suo debutto sulla pista di Sepang per i consueti test invernali. A bagnare la prima uscita ufficiale della nuova moto, testando i cavalli in più nel motore dichiarati dal dg Gigi Dall'Igna è stato Casey Stoner. Il compito dell'australiano, ma anche di Dovizioso e Lorenzo, sarà quello di lavorare per renderla più guidabile e aerodinamica.