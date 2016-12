MotoGP, test Sepang: Petrucci brucia Lorenzo, Rossi in ritardo

2 febbraio 2016

Il Day 2 dei test a Sepang è stato pesantemente condizionato dalla spaventosa caduta di Loriz Baz, finito sull'asfalto a quasi 300 km/h a causa dell'esplosione della gomma posteriore della sua Ducati. A seguito dell'incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze, la Michelin ha deciso in via precauzionale di ritirare i pneumatici Super-Soft: un provvedimento che, inevitabilmente, ha impedito ai piloti in pista di migliorare le performance ottenute fino a quel punto grazie proprio alla mescola morbida. Il miglior tempo è rimasto quindi quello di Petrucci e tra i big solo Jorge Lorenzo è riuscito a migliorarsi nei minuti finali insidiando il 25enne pilota di Terni. Conferme positive anche dall'altro ducatista Barbera (terzo), mentre non riesce ancora a decollare la Yamaha di Valentino Rossi che continua ad accusare un ritardo considerevole dal compagno di squadra Lorenzo. C'era grande curiosità, infine, per il ritorno in pista di Casey Stoner: il pilota australiano, in sella alla Ducati, si è misurato per la prima volta con i big della MotoGP a quattro anni di distanza dal suo ritiro e ha girato sui tempi di Rossi, accusando un ritardo di poco più di un secondo da Petrucci (+1'008"), nonostante si sia concentrato molto sul lavoro per la seconda parte di gara e abbia utilizzato gomme molto usurate. In particolare, Casey si è concentrato su set-up ed elettronica in sella alla GP15 del test team. L'ex iridato sarà in pista anche nel terzo e ultimo giorno di prove. La giornata si è chiusa con le cadute di Pol Espargaro e Yonny Hernandez, anche queste fortunatamente senza conseguenze fisiche per i piloti.