MotoGP, test Qatar: Dovizioso velocissimo, Rossi settimo

10 marzo 2017

Andrea Dovizioso su Ducati è il più veloce di tutti nella prima giornata di test MotoGP in Qatar. A due settimane di distanza dal via della stagione, il 26 marzo proprio sul circuito di Losail, il forlivese sigla il miglior tempo nella sessione notturna (1'54"819) precedendo di 0”360 la Yamaha di Maverick Vinales . Terzo Cal Crutchlow su Honda Lcr (+0"601). Quinto Jorge Lorenzo con l'altra Ducati (+0"797), settimo Valentino Rossi (+0"860).

La Ducati dimostra di essere un vero fulmine nel primo giorno di test pre-campionato a Losail e nei primi 5 posti piazza tre piloti. Dovizioso è l'unico a scendere sotto il muro dell'1'55", Lorenzo è quinto mentre al quarto posto si piazza un sorprendente Karel Abraham (team Aspar). Più in difficoltà Valentino Rossi che non va oltre il settimo crono con la sua Yamaha. Decimo Andrea Iannone (+0"932) su Suzuki. L'abruzzese è stato anche protagonista di una scivolata senza conseguenze. Deludente la prova del campione del Mondo in carica Marc Marquez, solo 12esimo. Lo spagnolo finisce a terra in due occasioni con la sua Honda dalla nuova carena dotata di alette integrate.