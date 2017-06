MotoGP, test Montmelò: Marquez si riprende la Catalogna

12 giugno 2017

In Catalogna si torna a parlare spagnolo. Dopo la vittoria di Dovizioso nella settima prova del Motomondiale, è Marc Marquez a far registrare il miglior tempo nei test a Montmelò. Il pilota della Honda ha corso in 1:44.071, precedendo di quasi quattro decimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales, con Pedrosa, sul gradino più basso del podio in gara, quarto. Ancora in difficoltà Valentino Rossi: decimo a più di un secondo e mezzo.

Marc Marquez impiega 24 ore a riprendersi la Catalogna. Dopo il secondo posto in gara, il pilota della Honda, nei test a Montmelò, ha ottenuto il miglior tempo di giornata, correndo in 1:44.071. Dopo il campione del mondo in carica, un altro spagnolo alla riscossa: si tratta di Maverick Vinales che, in sella alla sua Yamaha, gira in 1:44.437, 366 millesimi in più del connazionale. Terzo miglior tempo per un ottimo Jonas Folger sulla sua Monster Yamaha Tech 3. Il tedesco, a fine test, fa registrare nove decimi in meno di Marquez. Al quarto posto, Dani Pedrosa. L'altro pilota della Honda, sul gradino più basso del podio e tra i protagonisti in pista nella gara di domenica, ha chiuso in 1:45.003.



Chi ha ancora deluso dopo un weekend decisamente complicato è stato Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, dopo il tredicesimo posto in griglia di partenza e l'ottava posizione in gara, ha girato in 1:45.635: un distacco di oltre un secondo e mezzo dal leader di questi test a Montmelò. Continua il periodo nero per il nove volte campione del mondo, quinto in classifica piloti e con già 28 punti di ritardo da Vinales, leader del mondiale a quota 111 e con sette lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso, vincitore delle due ultime gare al Mugello e in Catalogna.