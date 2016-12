MotoGP, test Misano: la Honda 2016 è già in pista!

15 luglio 2015

E' stata una lunga giornata di test a Misano, con Honda, Ducati e Suzuki impegnate sul nuovo asfalto del circuito. Moto in pista fin dalle prime ore del mattino, con spettacolo aperto al pubblico che ha potuto così gustarsi il talento di Marquez e Pedrosa, tornati in Germania sul gradino più alto del podio. Al collaudatore Aoyama il compito di testare la ciclistica 2016 della RC213V, mentre la Rossa di Borgo Panigale è intenta a ridurre il gap dai migliori.

"E' un'ottima occasione per consentire agli ingegneri di fare valutazioni e acquisire i primi dati sulla novità che abbiamo portato qui", afferma Livio Suppo, team principal della Honda, riferendosi alla nuova ciclistica 2016 che oggi ha fatto i primi chilometri. Il prototipo domani sarà a disposizione dei due piloti Marquez e Pedrosa, che oggi hanno completato rispettivamente 84 e 63 giri. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, e dove tra due mesi andrà in scena il Gp di San Marino, diverso è stato l'approccio della Ducati, intenta a recuperare il gap che ha accumulato dalle prime della classe: "All'inizio del campionato eravamo competitivi ed ora siamo un po' staccati - spiega il team manager Davide Tardozzi -. In questi test abbiamo l'obiettivo di capire come recuperare terreno".