MotoGP, test Losail: Vinales spiazza tutti, Iannone è secondo

3 marzo 2016

Nella serata di Losail Vinales e la sua Suzuki numero 25 confermano quanto di buono mostrato mercoledì sera (secondo posto tra le Yamaha di Lorenzo e Rossi): è ancora presto per dirlo, ma il catalano si già candida ad essere una delle sorprese del Mondiale che scatterà il prossimo 20 marzo. Segnali positivi anche per la Ducati e soprattutto per Andrea Iannone, capace di migliorare il quarto posto di ieri e chiudere ad appena 72 millesimi dal miglior tempo.



A parte Jorge Lorenzo (a un decimo scarso dal connazionale con appena quattordici giri percorsi), gli altri big sono rimasti nell'ombra: Pedrosa chiude a quattro decimi abbondante dalla vetta, mentre totalizza appena quattro giri per Marquez (caduto nella prima parte dei test). Se la Honda sta mettendo a nudo tutte le proprie difficoltà, sembra proprio essere una tattica quella di Valentino Rossi: il Dottore (terzo nella prima giornata di test) intende ancora aspettare per sfoderare tutto il potenziale della sua M1.