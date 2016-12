MotoGP, test Losail: Lorenzo subito davanti, Rossi terzo

2 marzo 2016

In Qatar la sfida tutta Yamaha è già vibrante: sul circuito di Losail, dove il 20 marzo andrà in scena il primo Gran Premio della stagione, tutti i big aspettano il calare del sole per scendere in pista, considerato proprio che la gara si disputerà in notturna. Lorenzo è già un fulmine e riesce ad eguagliare il suo best lap dello scorso anno. Dietro di lui la Suzuki di un super Maverick Vinales, che per un periodo è stato anche in testa: lo spagnolo chiude a 428 millesimi dal connazionale e 14 centesimi meglio di Valentino Rossi.



Il Dottore cade dopo pochi giri, torna accompagnato dallo scooter ai box - fortunatamente senza conseguenze - e poi vola, avvicinandosi al campione del mondo. La caduta di Vale non è stata la sola, tanto che ad un certo punto la sessione è stata sospesa per quasi un'ora e mezzo a causa delle condizioni del tracciato. La Honda è la grande delusione di giornata: Marc Marquez chiude al decimo posto, ad oltre un secondo da Lorenzo, mentre Pedrosa addirittura 13.o. La Ducati di Iannone invece fa registrare il quarto crono odierno, davanti a Redding, Barbera e Dovizioso.