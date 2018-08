MotoGP, test Jerez: Vinales il più veloce, Marquez vicinissimo. Lontano Rossi Il pilota della Yamaha precede il campione del Mondo di soli 2 millesimi. Per Vale 21° tempo

8 maggio 2017

Torna a ruggire Maverick Vinales. Dopo il deludente sesto posto in gara, lo spagnolo scende nuovamente in pista a Jerez de la Frontera per i test, facendo registrare il miglior tempo in 1:38:635 e precedendo di soli due millesimi il connazionale Marc Marquez. Terzo posto per Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo è sesto a quasi mezzo secondo di distacco. Decisamente indietro Valentino Rossi, che ha chiuso ventunesimo.

Lunedì di test per la MotoGP, tornata in pista a Jerez dopo la quarta gara del Motomondiale. A fare registrare il miglior tempo è Viñales. Il pilota Yamaha è il più veloce in una giornata dove la novità sono nuove mescole che Michelin ha messo a disposizione; due nuovi tipi di gomme anteriori, a mescola media e a mescola dura, con una differente carcassa rispetto a quelle usate fino ad ora. I piloti Yamaha hanno provato il nuovo telaio e lavorato a fondo sulla gomma anteriore. La novità del team ufficiale di Iwata è stata una delle cose più importanti del test. Viñales ha chiuso con il miglior tempo della giornata, arrivato al giro numero 23: 1'38"635. Anche Valentino Rossi ha lavorato sull'importante novità della giornata. Il Dottore ha messo a referto un totale di 60 giri, ma non è andato oltre un 21° tempo (1'40"463).



Marc Marquez chiude i test a soli due millesimi di distacco dal connazionale. Terzo Dani Pedrosa, vincitore della gara, che chiude con poco meno di un decimo di ritardo. Sesto Lorenzo, che gira in 1:39:124 in sella alla sua Ducati. Il primo degli italiani è stato Andrea Dovizioso, a poco meno di quattro decimi dallo spagnolo.

"Oggi abbiamo provato il setting normale, non quello che abbiamo cambiato per la gara - ha detto Valentino Rossi - Sfortunatamente il nuovo telaio non lavora al meglio ma oggi abbiamo provato molte altre cose che spero ci serviranno per migliorare in futuro. Ho provato le gomme novità del test e devo dire che preferisco quelle con la carcassa piu' dura". "Sono molto contento di come è andato il test. Ho fatto parecchi giri e provato il nuovo finale. Abbiamo poi testato altri particolari e la giornata e' stata produttiva - il commento di Marc Marquez - Abbiamo provato la nuova gomma Michelin che è simile a quella dell'anno passato, credo che abbia più potenziale rispetto a quella che stiamo usando in questa stagione. Ora vediamo cosa diranno gli altri piloti e decideremo se usarlo quest'anno".

