MotoGP, test Brno: Rossi brucia Marquez

7 agosto 2017

Chiudono la top-ten Andrea Iannone (+0.961, Suzuki) e Aleix Espargaro (+1.101, Aprilia). La Yamaha ha provato una nuova carenatura e nuove soluzioni aerodinamiche. Rossi e Vinales hanno anche lavorato sull'assetto e testato una nuova forcella anteriore. Marquez e Pedrosa su Honda si sono concentrati su un lavoro in vista della gara a Zeltweg. I due piloti HRC hanno girato con nuovi assetti, nuove impostazioni dell'elettronica e set up pensati per l'Austria. Il Ducati Team ha continuato l'impegno con la nuova carenatura portata in gara da Jorge Lorenzo. L'innovativa soluzione aerodinamica è stata provata anche da Andrea Dovizioso che domenica ha corso con una moto 'tradizionale'.