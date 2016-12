MotoGP, test Barcellona: la pioggia rovina i piani

15 giugno 2015

Niente di fatto, o quasi. La pioggia rovina i piani delle scuderie della MotoGP che, reduci dal Gran Premio di Catalogna disputato ieri, si sono fermate a Barcellona per una giornata di test ufficiali, l'ultima prima dell'entrata in vigore del "congelamento" del software a partire dal GP di Germania del 12 luglio. Sul circuito del Montemelò, però, si è abbattuto il diluvio e i top rider hanno così concluso in anticipo la giornata.

Neppure un giro per Valentino Rossi, così come Jorge Lorenzo: la Yamaha, reduce dalla doppietta nel Gran Premio, ha infatti cancellato il test a causa del maltempo e si è diretta ad Aragon dove domani farà ulteriori prove. Si tratterrà fino a mercoledì a Barcellona invece il team Ducati, per un'altra giornata di test. Alcuni piloti che hanno cambiato sella hanno approfittato per provare il comportamento della moto sul bagnato, mentre nulla da fare per la Honda che - dopo gli ultimi deludenti risultati - era interessata a provare alcune nuove soluzioni di elettronica e con una comparativa tra il telaio 2015 e quello dello scorso anno. Marquez, in realtà, è riuscito a concludere qualche tornata e ha chiuso col quarto tempo, 0"179 dietro alla Tech3 del leader Bradley Smith (1'42"018), e alle Suzuzki di Vinales ed Aleix Espargarò: a seguire Dani Pedrosa, poi Miller, Pol Espargarò, Bradl e Crutchlow.