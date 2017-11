MotoGP, test a Valencia: Vinales è il più veloce, Rossi quarto

14 novembre 2017

Nella prima sessione di test si è visto un lungo testa a testa tra Vinales e Zarco. Nella classifica finale i due sono divisi da solo due decimi. Davvero un ottimo risultato per lo spagnolo della Yamaha che ha girato con gomme morbide e un'aerodinamica interamente nuova. Zarco ha girato in mattinata con la M1 2017, attestandosi sulle stesse prestazioni di sabato scorso. Nel pomeriggio è salito in sella alla moto con il motore 2018 totalizzando il secondo tempo di 1'30"389. Rossi è partito provando il motore 2018, ma una caduta in curva 10 ha stravolto i piani in casa Yamaha. Nel pomeriggio Valentino ha testato diverse soluzioni: telaio 2016-motore 2017, telaio 2017-motore 2017 con gomma morbida. Risultato, un quarto posto e tanto lavoro da fare per evitare di ripetere le difficoltà della stagione appena passata che ha portato la casa di Iwata a correre con il telaio 2016. Assenti Iannone e Rins per un'intossicazione alimentare. La Suzuki doveva provare un telaio nuovo e il motore per il 2018 come confermato dal team manager Davide Brivio. Quanto ai duellanti della stagione 2017, Marc Marquez ha girato in 1'30"501, mentre Andrea Dovizioso si è classificato settimo con 1'30"850. Diciottesimo tempo per Franco Morbidelli, salito di categoria con la Honda e subito alla prese con una potenza non certo docile.