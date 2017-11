MotoGP, test a Valencia: Marquez è il più veloce, Rossi settimo

15 novembre 2017

Dominio Honda nella seconda sessione di test della MotoGP a Valencia, con le prime posizioni occupate rispettivamente da Marc Marquez e da Dani Pedrosa, staccato di oltre quattro decimi. Lo spagnolo neo campione del mondo fa registrare così il miglior tempo delle due giornate di test, chiudendo in 1'30''033. Conferme da parte di Zarco, che dopo il sorprendente secondo posto dei test di martedì chiude oggi in terza posizione: “Sono contento, vedo che posso andare forte dopo un solo anno di esperienza. Abbiamo potenziale per poter crescere ancora", dichiara il pilota francese.



Jorge Lorenzo invece chiude in quarta posizione, con un distacco di oltre 5 decimi, ma non nasconde la sua soddisfazione a margine del test: "Sono molto contento per questi test, ho capito l’ultimo step che mi mancava per andare forte con questa moto, ho capito cosa fare in futuro, adesso ho ben chiaro come andare più veloce nelle curve. Dobbiamo aspettare un mese e mezzo per provare veramente qualcosa di nuovo a Sepang, rispetto agli altri team siamo un po’ in ritardo nella preparazione della moto nuova". Staccato invece Valentino Rossi, che non va oltre la settima posizione, chiudendo la seconda giornata di test con un ritardo di quasi sette decimi. Ancora più indietro Andrea Dovizioso, che ha chiuso 15° con un ritardo di 1"725, appena davanti al "deb" Franco Morbidelli. "Abbiamo utilizzato bene questi due giorni per provare vari particolari e soluzioni utili per la definizione della moto 2018. Siamo riusciti a concludere tutto il programma che era stato deciso insieme ai nostri ingegneri ed anche a testare le nuove forcelle Öhlins 2018. Adesso ci aspetta l’ultimo test dell’anno a Jerez la prossima settimana, dove lavoreremo per definire gli ultimi dettagli della nuova moto, prima della pausa invernale", il commento del ducatista.