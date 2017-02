MotoGP, test a Phillip Island: Marquez comanda, Rossi secondo

15 febbraio 2017

A Phillip Island vanno in scena i test invernali, seconda tappa nella marcia di avvicinamento al via del Mondiale 2017 di MotoGP. La prima giornata in Australia si chiude con Marc Marquez davanti a tutti. Il campione del mondo, in sella alla Honda, completa 53 giri e chiude col miglior crono di giornata, 1'29"497; alle sue spalle si piazza Valentino Rossi che, dopo aver anche rischiato di cadere, porta la sua Yamaha M1 ad appena 186 millesimi grazie ad un guizzo nel finale. Ottimo tempo in extremis pure per Andrea Iannone che, con la Suzuki già in assetto 2017, chiude terzo a 429 milesimi.



Deve accontentarsi della quarta posizione Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, il più brillante nei test di Sepang, viene scavalcato nel finale da Rossi e Iannone dopo aver conservato la seconda piazza praticamente per tutta la sessione. Alle sue spalle Crutchlow, Petrucci, Pedrosa e Andrea Dovizioso, ottavo e migliore delle Ducati ufficiali visto che Jorge Lorenzo, ancora alle prese con la conoscenza della Rossa di Borgo Panigale, è undicesimo alle spalle di Miller e Folger e paga un secondo abbondante al leader Marquez.



L'Aprilia si mantiene a centro gruppo con Aleix Espargaro 14° e Sam Lowes, vittima di una rovinosa caduta, solo 21°. Continua il suo apprendistato la Ktm, che piazza Pol Espargaro in 17.a posizione a 1"7 da Marquez e Bradley Smith in 22.a. Assente l'infortunato Rabat.