MotoGP: svelata la Yamaha 2018 di Rossi e Vinales

24 gennaio 2018

Presentazione rock per la nuova Yamaha M1 2018. Valentino Rossi e Maverick Vinales si sono messi alla chitarra elettrica e hanno svelato la livrea per il prossimo Mondiale. Come gli altri anni domina il colore blu, ma cambia il colore del logo del main sponsor Movistar: da verde a bianco. Nella moto di Rossi c'è sempre il giallo con il 46, mentre il compagno spagnolo ha confermato il colore rosso.