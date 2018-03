MotoGP, super Zarco: domina la terza giornata di test a Losail Nella terza giornata di test ufficiali in Qatar bene anche Rossi che chiude con il secondo miglior tempo. Terzo Dovizioso

3 marzo 2018

Nella terza giornata di test ufficiali per la MotoGP in Qatar, sul circuito di Losail, la Yamaha del francese Zarco ha fatto segnare il tempo di 1'54”029 a un solo decimo dal record della pista. Bene anche Valentino Rossi che firma il secondo miglior tempo (+0.247). Terza la Ducati di Dovizioso (+0.302). Bene anche Crutchlow (+0.428) e Vinales (+0.442). Andrea Iannone non ha partecipato a causa di uno stato influenzale.

Durante le prime due ore della giornata praticamente nessuno scende in pista, con il solo Cal Crutchlow che fa registrare tempi degni di nota (1'56”623) mentre Rins e Lorenzo assaggiano la pista. Non c'è Andrea Iannone, fermato da uno stato influenzale, che ieri aveva fatto registrare il miglior tempo nella seconda giornata di test. Soltanto intorno al primo pomeriggio si inizia a fare sul serio, tant'è che Dovizioso ferma il cronometro su 1'55”356 con a seguire Petrucci, Rins e Valentino Rossi. La pista tradisce un po' i piloti e scivolano Rossi (forse a causa dei problemi di eccessiva usura alla gomma anteriore), Nakagami e Franco Morbidelli. Intorno a metà pomeriggio spinge Marquez, ma è Zarco che fa segnare uno splendido 1'54”429 con la sua Yamaha, poco dopo anche quella di Valentino Rossi fa segnare un ottimo 1'54”276.



Poi iniziano a spingere tutti ed è così che si delineano le prime dieci posizioni: il tempo più veloce lo fa registrare il francese Johann Zarco con 1'54”029 che piazza un crono che si avvicina moltissimo al record della pista fatto segnare da Lorenzo nel 2008 in 1'53"927. Secondo miglior parziale per un'altra Yamaha, quella di Valentino Rossi (+0.247). Terzo tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso (+0.302), quarto tempo per il britannico Cal Crutchlow della Honda (+0.428) e quinto lo spagnolo Maverick Vinales (+0.442). Sesto tempo per la Honda del campione del mondo Marc Marquez (+0.562), settima la Suzuki di Alex Rins (+0.621) e ottavo tempo per Danilo Petrucci della Pramac (+0.630). Nona posizione per la Ducati di Jorge Lorenzo (+0.663) mentre chiude le prime dieci posizioni quella di Jack Miller (+0.720). Buone indicazioni anche da Franco Morbidelli del team Marc VDS che chiude la giornata con un ottimo 1’55”132.

PROVE SUL BAGNATO SOTTO I RIFLETTORI Finiti i giri sull'asciutto intorno alle 18 italiane, la pista è stata poi bagnata per valutare le ripercussioni con il tracciato in queste condizioni e il possibile riflesso provocato dallo dall'acqua sollevato dalle moto. Tutti i piloti in pista per valutare la sicurezza del tracciato e nessuno spinge, con Marquez ad essere il primo a far segnare un tempo degno di nota con 2'17”541. Alla fine il miglior tempo di questa particolare sessione lo fa segnare Redding con 2'14”610, davanti a Morbidelli e Valentino Rossi.

ROSSI: "SOFFRIAMO ANCORA CON LE GOMME" "Sono abbastanza contento". Sintetizza così il suo stato d'animo Valentino Rossi dopo la giornata di test invernali a Losail. Il pilota della Yamaha ha ottenuto il secondo tempo della giornata alle spalle di Johann Zarco. "Abbiamo lavorato molto dalle prime ore di prove. Ho fatto un buon tempo e anche il mio ritmo non era così male. Ma continuiamo a soffrire con la gomma davanti e anche un po' con quella dietro", ha ammesso il "Dottore". "Non abbiamo la possibilità di fare una gara completa in queste condizioni. Dovremo impegnarci ancora perché così dopo metà gara è molto difficile guidare bene", ha aggiunto.

DOVIZIOSO: "SONO MOLTO SODDISFATTO" Di ben altro umore rispetto a Rossi è Andrea Dovizioso. "Sono molto contento del lavoro che abbiamo svolto in questi tre giorni, perché siamo riusciti a provare tutto quello che avevamo in programma ed anche a preparare bene la gara, anche se qui in Qatar le condizioni del circuito cambiano facilmente e fra un paio di settimane potrebbero essere diverse da quelle che abbiamo trovato in questi tre giorni. Durante il test la pista aveva molto grip, cosa che di solito è difficile trovare qui a Losail, e nelle varie simulazioni siamo stati veloci e costanti, e quindi sono molto soddisfatto della nostra prestazione”, ha spiegato.

I TEMPI DEL DAY-3 1 ZARCO Johann 5 FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'54.029

2 ROSSI Valentino 46 ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 0.247

3 DOVIZIOSO Andrea 4 ITA Ducati Team Ducati 0.302

4 CRUTCHLOW Cal 35 GBR LCR Honda Honda 0.428

5 VINALES Maverick 25 SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 0.442

6 MARQUEZ Marc 93 SPA Repsol Honda Team Honda 0.562

7 RINS Alex 42 SPA Team Suzuki Ecstar Suzuki 0.621

8 PETRUCCI Danilo 9 ITA Alma Pramac Racing Ducati 0.630

9 LORENZO Jorge 99 SPA Ducati Team Ducati 0.663

10 MILLER Jack 43 AUS Alma Pramac Racing Ducati 0.720

11 PEDROSA Dani 26 SPA Repsol Honda Team Honda 0.745

12 MORBIDELLI Franco 21 ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 1.103

13 SMITH Bradley 38 GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1.150

14 ESPARGARO Aleix 41 SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1.203

15 SYAHRIN Hafizh 55 MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1.244

16 ABRAHAM Karel 17 CZE Angel Nieto Team Ducati 1.271

17 BAUTISTA Alvaro 19 SPA Angel Nieto Team Ducati 1.318

18 RABAT Tito 53 SPA Reale Avintia Racing Ducati 1.436

19 ESPARGARO Pol 44 SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1.460

20 REDDING Scott 45 GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1.566

21 NAKAGAMI Takaaki 30 JPN LCR Honda Honda 1.734

22 SIMEON Xavier 10 BEL Reale Avintia Racing Ducati 1.914

23 LUTHI Tom 12 SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 2.093

24 IANNONE Andrea 29 ITA Team Suzuki Ecstar Suzuki /





