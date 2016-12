MotoGP, Stoner: "Non sono tornato e non tornerò"

8 novembre 2016

Nonostante le speranze degli appassionati di rivederlo in gara dopo il ritiro nel 2012, Casey Stoner non ha corso nel 2016 e non lo farà neppure l'anno prossimo. "No, non ci sono stato negli ultimi quattro anni e non ci sarò l'anno prossimo", ha risposto all'Eicma l'australiano, oggi collaudatore e ambasciatore della Ducati, a chi gli chiedeva se lo avremmo rivisto in pista nella MotoGP del 2017.

"Andrò a Valencia per vedere la gara nel fine settimana e poi per i test successivi, che sono molto importanti per noi per capire a che punto siamo e come possiamo migliorare la moto per il prossimo anno. Non farò i test ma sarò molto vicino per capire che cosa succede. E' un viaggio molto produttivo" , ha aggiunto. Sulla stagione di Borgo Panigale: "Penso che la stagione è iniziata meglio per Dovizioso e sarebbe potuta finire ancora meglio, perché nelle ultime sette gare Andrea ha fatto degli ottimi risultati. La Ducati ogni gara è ormai molto competitiva". E il 2017? "Di certo per la prossima stagione il favorito sarà Marquez, mentre per quanto riguarda Ducati dipenderà tutto dalle Michelin. Lorenzo non ha bisogno di particolari consigli ma se dovesse chiedermi delle informazioni sarò disponibile a prestargli il mio supporto".