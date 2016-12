MotoGP, Stoner in pista sulla Ducati a Misano: i video

30 giugno 2016

Alla vigilia del WDW2016, Casey Stoner è sceso in pista a Misano per una due giorni di test in sella alla Ducati MotoGP. Il "collaudatore" australiano ha approfittato della sua presenza alla grande festa in rosso per provare la Desmosedici, su cui non saliva da marzo. E il cronometro ha detto che è andato fortissimo.