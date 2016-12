MotoGP, Stoner dice no alla Ducati per Motegi

12 ottobre 2016

Casey Stoner sta tenendo fede a quanto ripete da tempo: non ha nessuna intenzione di tornare a correre. Lo dimostra quanto accaduto prima della partenza per Motegi. La Ducati, infatti, gli ha chiesto se fosse interessato a salire in sella in Giappone sulla Desmosedici lasciata libera dall'infortunato Iannone, ma l'australiano ha risposto ancora una votla "no grazie". Lo ha rivelato il direttore del team, Paolo Ciabatti, a "corsedimoto".

“Abbiamo chiesto a Stoner di prendere il posto di Andrea ma non ha voluto. E non ci sarà neanche in Australia, qualora l’assenza di Iannone perdurasse”, ha detto. Insomma, test a parte, pare proprio che il sogno degli appassionati di poter rivedere Stoner in pista non debba realizzarsi, perché se è vero che l'ex campione del mondo ha già scartato l'ipotesi di correre nella sua Phillip Island, allora significa che non se ne parla proprio. Almeno per qusest'anno...