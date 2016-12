MotoGP, Spielberg: Vinales davanti alle Ducati

12 agosto 2016

Si chiudono gli ombrelloni, si piegano i lettini e dal caldo della spiaggia si passa al freddo austriaco. Il Red Bull Ring accoglie la MotoGP con temperature di poco superiori ai dieci gradi, una situazione climatica completamente diversa rispetto ai test fatti qui a fine luglio. Per questa ragione le gomme Michelin non garantiscono totale affidabilità e Laverty, Bradl e Pedrosa finiscono per terra. In particolare la caduta dello spagnolo è piuttosto violenta, con la Honda che finisce sopra l'air fence danneggiandolo. Il dominio delle Ducati andato in scena nei test, non si è ripetuto perché il più veloce a sorpresa è Vinales. Andrea Iannone inoltre ha rimediato una botta alle costole durante gli allenamenti estivi e dopo la prima sessione lamenta una preoccupante fatica nel respirare.



Subito in palla Valentino Rossi, che ha girato per tutti i 45 minuti sui tempi dei migliori, al contrario Jorge Lorenzo è riuscito a far segnare un buon giro solo all'ultimo, portandosi a un decimo e mezzo dal compagno di squadra. Anche Marquez, nonostante non abbia partecipato ai test, sembra avere la situazione sotto controllo. Valori più veritieri però si inizieranno a vedere nel pomeriggio con l'innalzarsi delle temperature.