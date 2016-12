MotoGP, Spielberg: Iannone si prende la pole

Alla fine la Ducati rispetta i pronostici e riesce a centrare la sua seconda pole position stagionale, dopo quella di Dovizioso ad Assen. Ma il distacco dai rivali non è così marcato come ci si aspettava. Al momento della verità i campioni vengono sempre fuori e Rossi, Lorenzo e Marquez riescono a ridurre di molto il gap dalle moto di Borgo Panigale. In particolare Valentino arriva a sfiorare la pole position che sarebbe stato un vero miracolo. Il pesarese, come suo solito, parte piano e dopo il primo time attack accusa circa mezzo secondo di ritardo. Gli ultimi tre giri però sono fantastici, uno meglio dell'altro e alla fine solo l'ultimo passaggio di Iannone lo toglie dalla prima casella.



Se la prrima fila è tutta italiana, la seconda è tutta iberica. Jorge Lorenzo sembra finalmente ritornato se stesso e riesce a battere il leader della classifica Marquez. Quella dello spagnolo della Honda non può essere però considerata una sconfitta, perché Marc ha saltato tutte le libere 3 subendo una forte contusione alla spalla sinistra. La grande delusione del giorno è invece dani Pedrosa (12°) che non è ancora sceso in pista in Austria. Per la gara i piloti dovrebbero avere dalla loro il sole a scaldare l'asfalto e per la vittoria è difficile identificare un favorito, considerato anche che qui non si corre da 19 anni. Nelle libere 4 le Ducati hanno mostrato di avere un altro passo rispetto a tutti ma, come detto prima, in gara Rossi, Marquez e Lorenzo riescono sempre a fare un salto di qualità. Su Iannone e Dovizioso poi ci sarà una grande pressione, perché entrambi sanno che questa è l'occasione più ghiotta per interrompere un digiuno che dura ormai da quasi sei anni.