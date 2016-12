MotoGP, Spielberg: Iannone davanti a tutti

13 agosto 2016

Continua il dominio delle moto di Borgo Panigale sull'asfalto del Red Bull Ring, questa volta è il numero 29 a siglare il giro veloce, mentre Andrea Dovizioso non monta neanche le gomme nuove a fine turno. La Ducati, presa coscienza della sua velocità, si sta concentrando sul mantenimento degli pneumatici in vista della gara, suo vero tallone d'achille. Il primo degli inseguitori è il solito Maverick Vinales (+0.428) che può puntare tranquillamente alla prima fila nelle qualifiche del pomeriggio. Accanto allo spagnolo questa volta non c'è Valentino Rossi (+0.699) ma il connazionale Jorge Lorenzo (+0.516), che trae i maggiori benefici dal sole spuntato a Spielberg. El Martillo, dopo tre Gran Premi da incubo, sta provando a ritrovare se stesso su una pista non proprio congeniale alle Yamaha.



Valentino Rossi non sembra beneficiare troppo delle modifiche apportate nella notte alla sua moto. Il suo ritmo con gomme usate è piuttosto alto, mentre quando si tratta di siglare il tempo veloce finisce solo sesto. In realtà il pesarese riesce a stampare il quarto miglior tempo, ma il crono gli viene annullato per ragioni ancora da chiarire (forse aver oltrepassato il track limit). La vera notizia delle libere 3 è però la caduta di Marc Marquez che rimedia una piccola lussazione alla spalla rientrata dopo pochi minuti. Lo spagnolo riesce nei primi dieci minuti a far segnare ottimi tempi, ma arriva decisamente lungo in curva e per evitare Pedrosa sbatte violentemente per terra. La prima intenzione di Marc è quella di tornare subito in pista, ma per motivi precauzionali decide di andarsi a far controllare in un ospedale a 35 km dal circuito.