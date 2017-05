MotoGP Spagna, Rossi: "Weekend difficile, buono essere arrivati alla fine"

7 maggio 2017

Valentino Rossi non nasconde la grande amarezza, dopo la pessima prova di Jerez: "Gara molto difficile, al termine di un weekend difficile. Non ho mai sentito feeling né con la moto né con le gomme. Dopo le qualifiche abbiamo provato a lavorare molto, specialmente per risolvere i problemi di spin e accelerazione, ma sfortunatamente per la gara abbiamo fatto anche peggio. Avevo grossi problemi con l'anteriore, alla fine ho dovuto rallentare parecchio anche perché sentivo molte vibrazioni. Ci è andata bene che siamo arrivati alla fine, ma è stato un weekend difficile per tutto il team. Ci aspettavamo di essere più forti e competitivi su questo circuito, guardando il risultato dell'anno scorso. Per fortuna domani abbiamo i test, dobbiamo capire cos'è successo".



Non è andata certo meglio a Maverick Vinales: "Giornata strana - ha detto lo spagnolo - Nel warm up mi sentivo davvero bene, preciso in tutti i punti di frenata, ma nel pomeriggio non avevo le stesse sensazioni. Mi sembrava di dover cadere praticamente a ogni curva, quindi è stata una giornata difficile. Per entrambe le parti del box. Dobbiamo pensare a quello che è successo e migliorare per le prossime gare, perché abbiamo perso punti importanti in ottica mondiale".



Il team director Maio Meregalli provare a dare una spiegazione alla gara da incubo dei suoi: "Sembra che la gomma dura davanti lavori meglio con temperature più basse sulla nostra moto. L'escursione termica è stata l'unica differenza tra la gara del pomeriggio e il warm up del mattino, quando Maverick era andato forte. Ora analizzeremo i dati di oggi e cercheremo di capire cos'è successo".