MotoGP Spagna, Rossi dopo le libere: "Lenti sia sull'asciutto sia sul bagnato"

5 maggio 2017

Valentino non nasconde i molti problemi riscontrati: "Stamattina abbiamo avuto grosse difficolta sul bagnato. L'anno scorso eravamo veloci in condizioni di pioggia, quest'anno invece non riesco a far andare la moto. Poi nel pomeriggio era quasi tutto asciutto ma era rimasta qualche pozza, bisognava stare attenti. Le Honda sembravano fare i tempi con grande facilità, io ero in difficoltà anche con quelle condizioni. In questo momento sono lento sia sul bagnato che sull'asciutto".



Più sereno il compagno di team Maverick Vinales, sesto ma anche lui lontano da Pedrosa: "Stiamo lavorando bene, sono solo scivolato dopo esser passato su un tratto di bagnato, ma nulla di strano. Oggi abbiamo provato la nuova carena e non mi sono trovato benissimo. Sicuramente c'è da aggiustare qualcosa sull'elettronica, abbiamo un po' troppa potenza nel terzo settore, dobbiamo ridurla e risparmiare gomme. Il feeling è stato così così, il grip non era eccellente, ma probabilmente con un giro in più a disposizione avrei abbassato ulteriormente il tempo".



Contento della prestazione Jorge Lorenzo, che comunque cerca di non farsi troppe illusioni: "Già a Austin avevamo fatto progressi importanti. Questo è un circuito che mi piace, anche se so che non è il massimo per la Ducati e io sto prendendo feeling con la moto gara dopo gara. Una combinazione di tanti piccoli fattori ha fatto in modo che raggiungessimo questo risultato positivo. Il passo gara? Quello non è il massimo. Il motore è ancora abbastanza nervoso, tenere il ritmo non è facile. Questa però è la moto che abbiamo a disposizione ora, proverò a dare il massimo e finire la gara come primo pilota Ducati. Quello è l'obiettivo".