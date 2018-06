MotoGP Spagna, Rossi: "Col caldo entriamo in crisi, in gara sarà dura"

5 maggio 2018

Valentino Rossi è apparso piuttosto sfiduciato dopo le qualifiche del GP di Spagna, chiuse col 10° tempo, e dopo quattro turni di libere che non hanno dato buone indicazioni nemmeno sul passo gara: "La mattina vado bene, ma appena la temperatura sale vado in crisi con la gomma. Abbiamo fatto qualche cambiamento, provato molte piccole modifiche, ma siamo sempre lì in fondo. Parto da dietro e in più il mio passo al pomeriggio non è molto buono, sarà dura in gara".