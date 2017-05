MotoGP Spagna, Pedrosa: "Una delle qualifiche più belle della mia carriera"

6 maggio 2017

Dani Pedrosa non può che essere entusiasta per la conquista di una pole position che mancava da troppo tempo: "Da un anno soffrivo in qualifica e avevo grosse difficoltà - ha ammesso lo spagnolo - Oggi sono davvero contento sia del tempo che del feeling con la moto. E stata dura contro Marc, ma sono veramente felice ora. Forse una delle qualifiche più belle della mia carriera. Il mio obiettivo era la prima fila, ma il feeling era davvero buono quindi ci ho provato fino in fondo. La gara? difficile dirlo ora, dipende tanto dalle condizioni della pista. Dobbiamo essere molto concentrati".



Soddisfatto anche il compagno di team Marc Marquez, secondo a pochi millesimi: "Sono contento perché sapevo che la pole sarebbe stata difficile. Ho provato a star dietro a Dani, poi in una curva alla fine mi è partito il posteriore e quasi cadevo...quindi va bene così. Mi sento forte, il passo era davvero buono. Qui l'anno scorso facevamo tanta fatica, mentre quest'anno per qualche motivo andiamo meglio. Per la gara comunque anche Dani ha un ottimo passo, lui è leggero, lavora di fino e gestisce bene le gomme, non sarà facile".



Pochi sorrisi in casa Yamaha, con Maverick Vinales che non nasconde le difficoltà: "Qualche spunto positivo in vista della gara c'è, ma il problema grosso è che abbiamo poco grip nelle curve a sinistra. Le Honda ne hanno tanto, noi no e non capiamo perché". Un po' più tranquillo, nonostante il settimo tempo, appare Valentino Rossi: "Non penso sia andata poi così male, abbiamo lavorato molto e migliorato il feeling con la moto. Il mio passo è buono. C'è da lavorare sull'entrata in curva e ovviamente non posso essere contento del risultato della qualifica. Partire dalla terza fila non è il massimo, avremmo potuto fare meglio ma sento che non siamo ancora al 100%".



Contento dei progressi della sua Suzuki anche il quinto in griglia, Andrea Iannone: "Oggi abbiamo iniziato a ridurre il gap dai primi, siamo andati migliorando. Abbiamo preso una direzione che mi piace, comincio a guidare la moto molto meglio. Sono davvero contento dei nuovi dettagli che abbiamo provato. Soffriamo ancora un pochino in accelerazione, ma in Suzuki stanno lavorando per questo. Non abbiamo certo il passo delle Honda, ma non siamo neanche messi malissimo in vista della gara".