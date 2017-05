MotoGP Spagna, Pedrosa: "Pista dura, felicissimo della vittoria"

7 maggio 2017

Pedrosa ritrova il successo che mancava dal GP di San Marino 2016 e non può che essere felice: "Gara dura, è stato difficile mantenere la calma. Volevo andare più forte e pensavo di avere un passo più spedito, ma in alcune curve sentivo mancanza di feeling e avevo paura di scivolare. Era fondamentale mantenere una grande concentrazione, soprattutto perché abbiamo dovuto usare la gomma dura che non è certo la mia preferita. Sono comunque molto contento di aver vinto qui. Vogliamo tenere questa linea per le prossime gare".



Contento anche Marquez, che alla fine ha dovuto accontentarsi del secondo posto: "Ho cercato di spingere e restare vicino a Pedrosa, ma fin dall'inizio sentivo che l'anteriore si muoveva troppo. In queste condizioni Dani è migliore, riesce a spingere di più e ad essere più scorrevole. Il secondo posto è comunque positivo, un ottimo modo per concludere il weekend. Di solito qui a Jerez facevo fatica, quest'anno è andata davvero bene. Non so dire perché eravamo così tanto migliori delle Yamaha".



Terzo classificato Jorge Lorenzo, al primo podio stagionale con la sua Ducati, con la quale sembra avere finalmente trovato la giusta confidenza: "È come una vittoria per noi, sono molto orgoglioso e felice. Non mi aspettavo questa posizione all'inizio, pensavo di poter lottare per il quinto-sesto posto. Il passo gara invece è stato abbastanza lento e quindi sono riuscito a sorpassare tanti piloti e poi ad aprire un gap su Zarco. Possiamo goderci questo grande risultato. Chi non credeva in me ora si dovrà ricredere. Questa è una moto speciale, ho dovuto lavorare tanto ma sapevo che sarei riuscito a guidarla".