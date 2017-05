MotoGP Spagna: Pedrosa padrone delle Libere 2

Dani Pedrosa è il pilota più veloce al termine delle libere del venerdì sul circuito di Jerez. Lo spagnolo della Honda, dopo aver dominato sul bagnato in FP1, centra il miglior crono anche in FP2, chiudendo in 1'39''420, davanti alle conferme Miller (+ 0''544) e Crutchlow (+ 0''625). Quarto tempo per la Ducati di Lorenzo , che si mette alle spalle Petrucci e Vinales . Lontani nei tempi ed entrambi fuori dalla top 10 Valentino Rossi e Marc Marquez.

Daniel Pedrosa fa sul serio. Dopo il podio conquistato ad Austin, il pilota catalano sembra puntare deciso al bersaglio grosso a Jerez, una pista su cui ha vinto tre volte (l'ultima nel 2013) e con la quale ha sempre avuto un feeling particolare (ben 10 i podi conquistati sul circuito andaluso). Dopo aver dominato sul bagnato nelle Libere 1, Dani conferma la supremazia assoluta anche sotto il sole, stampando un ottimo 1'39''420, oltre mezzo secondo più veloce di chiunque.



Gli altri big sono tutti lontanissimi: la seconda migliore prestazione è di Jack Miller (team Marc Vds), che dopo il terzo tempo della mattinata dimostra di non essere esclusivamente un pilota "da bagnato". Conferma la top 3 anche un ottimo Cal Crutchlow (team LCR), a completare un terzetto tutto Honda, su una pista storicamente favorevole alla Yamaha.



Già, le Yamaha? La prima M1 è quella di Vinales (scivolato a causa dell'asfalto ancora parzialmente umido), che centra il sesto tempo a + 0''959 da Pedrosa, chiudendo la sessione alle spalle di due Ducati: quella del team Pramac di Petrucci (quinto) e soprattutto quella ufficiale di Jorge Lorenzo, quarto e finalmente capace di stampare una prestazione da top rider qual è. Il percorso di adattamento alla Demsosedici è ancora lungo, ma per Jorge questo venerdì di Jerez è stato senza dubbio portatore di segnali positivi.



A chiudere la top 10 (e quindi momentaneamente proiettati in Q2) ci sono Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso e i fratelli Espargaro, con l'Aprilia di Aleix davanti alla KTM di Pol.



Problemi invece per Valentino Rossi e Marc Marquez. Il Dottore ha avuto difficoltà nel corso di entrambi i turni di libere e non è una novità in questo inizio di stagione: anche al momento dell'attacco al tempo non è riuscito ad andare oltre un 1'40''698 a oltre un secondo e due da Pedrosa, chiudendo in dodicesima posizione. Marc invece è rimasto su gomme usate e non ha neanche tentato il time attack, accontentandosi del quattordicesimo tempo a quasi un secondo e mezzo dal compagno di team. Sedicesimo, infine, Andrea Iannone, ancora in grosse difficoltà con la sua Suzuki. Tutti e tre i piloti sono dunque rimandati alla FP3 di sabato mattina, quando dovranno provare a rientrare nella top 10 e guadagnarsi un posto nella Q2.