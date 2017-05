MotoGP Spagna, Pedrosa domina anche nelle Libere 3

6 maggio 2017

Su questa pista Daniel Pedrosa sembra fare un altro sport. Lo spagnolo della HRC domina anche la terza sessione di prove libere, girando già più veloce della pole position di Rossi del 2016 e si candida al ruolo di favorito numero uno per la conquista del primo posto in griglia di partenza.



Alle sue spalle c'è la grande sorpresa di questi primi due giorni a Jerez: Jorge Lorenzo. La sua Desmosedici non solo stampa un crono notevole sul giro secco al momento del time attack (con la morbida al posteriore), ma dimostra di avere le carte in regola per giocarsela anche sul passo gara, cosa tutt'altro che scontata su un circuito non certo favorevole alla Ducati.



Leggermente più in difficoltà, sotto questo aspetto, sembrano essere invece le Yamaha. Maverick Vinales conclude le libere in terza posizione, ma nelle prove di passo, girando con la doppia media, è apparso lontano dai tempi migliori. Così come Valentino, che ha dovuto sudare non poco per rientrare nella top 10 e guadagnarsi la Q2, chiudendo col quinto tempo (+ 0''502) alle spalle di Marquez, pochi millesimi più veloce della Honda LCR di Crutchlow e della Yamaha Tech III di Folger.



Gli altri piloti che tenteranno direttamente l'attacco alla pole sono Redding, Zarco e Miller, altra grande sorpresa di questo avvio di weekend spagnolo. Restano invece fuori Andrea Iannone (undicesimo tempo), Danilo Petrucci (tredicesimo) e un Andrea Dovizioso in grossa difficoltà, che gira pochissimo e deve accontentarsi del sedicesimo tempo finale.