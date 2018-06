MotoGP Spagna, Marquez domina le Libere 3

Era nell'aria dopo i primi due turni di libere, ma nel sabato mattina di Jerez è arrivata la conferma: la Honda sembra avere qualcosa in più delle altre moto e Marquez è arrivato in patria con intenzioni bellicose, lui che non va in pole e non vince sul tracciato andaluso ormai dal 2014. Il campione del mondo, che già aveva dato prova di un passo strepitoso in FP1 e FP2, ha dimostrato di avere in canna anche il colpo da k.o. per le qualifiche, infrangendo un record sul giro che apparteneva a Lorenzo dal 2015. Alle sue spalle c'è la Honda di Crutchlow, con Pedrosa che ha chiuso all'8° posto ma ha dato anche lui prova di un ottimo ritmo gara.



Decisamente più in difficoltà, invece, si sono confermate Yamaha e Ducati. Il passo non è eccezionale e, in più, anche al momento dell'attacco al tempo le performance hanno fatto fatica ad arrivare: Lorenzo e Rossi sono riusciti a strappare il crono buono per la top 10, chiudendo rispettivamente 5° (+ 0''483) e 7° (+ 0''638), mentre i loro compagni di team hanno chiuso fuori dai migliori dieci e saranno costretti a darsi battaglia nel Q1. Dovizioso ha l'11° tempo (+ 0''809), Vinales il 12° (+ 0''829), distacchi che non possono certo lasciarli tranquilli.



Conferme positive arrivano invece dalla Suzuki, con Andrea Iannone (reduce dal bel podio di Austin) che ha chiuso la FP3 con il terzo tempo, a meno di tre decimi da Marquez, e che anche sul ritmo gara è sembrato in grado di tener testa alle Honda. Direttamente qualificati al Q2 anche il solito Zarco con la Yamaha Tech 3 (4° a + 0''461 e ancora davanti alle moto ufficiali), Miller e Petrucci con le Ducati Pramac (rispettivamente 6° e 9°) e l'altra Suzuki di Rins (10°).