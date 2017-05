MotoGP Spagna: Libere 1 sotto la pioggia, Pedrosa il più veloce

5 maggio 2017

Daniel Pedrosa non ha intenzione di giocare il ruolo della comparsa nella "sua" Jerez. Il pilota catalano (10 podi in carriera sul circuito andaluso) ha chiuso davanti a tutti la prima sessione di libere, caratterizzata dalla forte pioggia abbattutasi sulla pista soprattutto nei giri conclusivi.



Il tempo finale (1'51''648) non è particolarmente indicativo in vista delle qualifiche e della gara, che stando alle previsioni saranno sull'asciutto, ma è sufficiente per tenersi alle spalle due Honda clienti: quella del team LCR di Cal Crutchlow (anche se per appena due millesimi) e quella del team Marc Vds di Jack Miller, specialista del bagnato. Quarto tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso, altro pilota che ci ha abituato a danzare sotto la pioggia, davanti all'altra HRC di Marquez, alla Yamaha Tech III di Folger, all'Aprilia di Aleix Espargaro e alla Ducati Pramac di Petrucci.



A chiudere la top 10 ci sono invece Jorge Lorenzo (che quantomeno sull'acqua sembra aver trovato un buon assetto per la sua Desmosedici) e Maverick Vinales, apparso invece un po' in difficoltà con queste condizioni meteo e alle prese con alcuni problemi di spinning alla gomma posteriore sulla sua M1. Problemi simili per il compagno di team Valentino Rossi, soltanto sedicesimo a oltre un secondo e mezzo da Pedrosa nonostante la nuova carena testata a Le Mans e montata per la prima volta in questo weekend.