MotoGP Spagna, duello Crutchlow-vespa

6 maggio 2017

Cal Crutchlow non ha dovuto lottare solo con gli altri piloti per guadagnare la terza posizione in griglia di partenza a Jerez. Il britannico della Honda LCR è stato infatti alle prese anche con una vespa che, come confermato da lui stesso nel paddock, gli si era infilata nella tuta nel corso della sessione. Una volta conclusa la Q2 il pilota ha ingaggiato una vera e propria battaglia a bordo pista con l'insetto per cercare di farlo uscire di lì.