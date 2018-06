MotoGP Spagna, Dovizioso è il più veloce nelle Libere 1

Un segnale positivo per il Dovi, su una pista storicamente ostica tanto a lui quanto alla Desmosedici. Marquez è vicinissimo e, per altro, con un tempo ottenuto con gomma usata, al contrario di quello del forlivese. Il 93 sembra essera ancora una volta il pilota da battere, ma la Ducati è arrivata in Spagna con l'intenzione di difendere la leadership mondiale riconquistata da Dovizioso dopo il GP di Austin.



La pattuglia di Borgo Panigale è per altro piuttosto nutrita nelle posizioni che contano, visto che Danilo Petrucci e Jack Miller hanno portato le loro Pramac in quarta e quinta posizione con un ritardo rispettivamente di 161 e 215 millesimi dalla vetta, subito alle spalle di un sorprendente Pol Espargaro (3° a + 0''043), gasato da rinnovo fino al 2020 con KTM. Il grande assente, ancora una volta, è Jorge Lorenzo, che chiude addirittura col 15° tempo a oltre 7 decimi dal compagno. Lo spagnolo ha anche testato una GP18 con la seduta del 2017, senza però riscontrare miglioramenti significativi nel feeling con la moto.



Discreto avvio per le Yamaha, che sono apparse soddisfatte dal rinnovato asfalto spagnolo e dal molto grip della pista, ma non sono comunque riuscite ad andare oltre il 6° tempo di Valentino e il 9° di Vinales, buoni comunque entrambi per qualificarli momentaneamente tra i migliori 10. In mezzo ai due piloti della casa di Iwata si piazzano Zarco con la Tech 3 e Crutchlow con la Honda LCR, mentre chiude la top 10 l'Aprilia di Scott Redding, che tira fuori la Suzuki di Iannone (11°).