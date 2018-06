MotoGP Spagna, Crutchlow vola nelle Libere 2

Cal Crutchlow è il pilota più veloce al termine del venerdì di libere del GP di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale. Il britannico del team LCR ha chiuso la FP2 in 1'38''614, tenendosi alle spalle la Honda ufficiale di Pedrosa (+ 0''028). Terzo e quarto crono per Zarco e Iannone, con Marquez 5° e caduto nel finale, ma inarrivabile per chiunque sul passo. Solamente 6° tempo per Dovizioso e 9° per Rossi, entrambi apparsi non in grande spolvero.