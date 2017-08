MotoGP, siparietto Redding-Miller: "Mi hai rubato ragazza e moto"

12 agosto 2017

Il riferimento è alla relazione appena cominciata tra Miller e Marielle Tjalsma, ombrellina del paddock ed ex storica di Redding, con il quale ha chiuso da poco. L'inglese, in ogni caso, non sembra particolarmente provato dalla situazione, visto che solo pochi giorni fa postava sui suoi profili social alcune foto in compagnia di Kiara Fontanesi, quattro volte campionessa mondiale di Motocross ed ex fidanzata di Maverick Vinales. Insomma, una girandola di moto (e di ragazze) sulla quale i piloti hanno deciso di non prendersi troppo sul serio...