MotoGP, Silverstone: monologo di Vinales. Rossi terzo davanti a Marquez

4 settembre 2016

Gara pazzesca quella di Silverstone con un avvio spaventoso: Baz e Pol Espargaro si toccano poche centinaia di metri dopo la partenza e volano sull'asfalto rischiando di essere investiti dalle moto che seguono. Fiato sospeso per qualche attimo, ma fortunatamente i due piloti sono coscienti e vengono trasportati in barella al centro medico per i soccorsi. Gara interrotta e partenza posticipata di una ventina di minuti. In pista succede di tutto: Vinales prende subito il comando e vola verso un successo dal sapore storico, per lui (che alla seconda stagione in MotoGP non aveva ancora vinto) e per la Suzuki che non trionfava nella classe regina dal 2007 quando l'australiano Chris Vermeulen fece suo il Gran Premio di Francia sulla pista di Le Mans.



Secondo posto per uno splendido Cal Crutchlow che, dopo il trionfo di due settimane fa a Brno, conferma di attraversare un momento magico. Terzo un caparbio Valentino Rossi che - nonostante la gomma posteriore deteriorata - si toglie la soddisfazione di lasciarsi alle spalle Marquez, che a un certo punto della gara era secondo ma si deve accontentare della quarta posizione. Altra caduta per Iannone che finisce sull'asfalto a pochi giri dalla fine quando era in lotta per il secondo posto. Sesto l'altro ducatista Dovizioso alle spalle di Pedrosa, solo ottava la Yamaha di un deludente Jorge Lorenzo. Il Mondiale di MotoGP si conferma ad alto tasso di spettacolo. Basta un dato: le ultime sette gare sono state vinte da sette piloti diversi. In classifica piloti Marquez resta saldamente al comando con 210 punti, secondo Valentino Rossi a quota 160, terzo Lorenzo a 146. Vinales scavalca Pedrosa e sale al quarto posto con 125 punti.