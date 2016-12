MotoGP, Silverstone: incidente Espargaró-Baz. I piloti stanno bene

4 settembre 2016

Terribile incidente al via nel Gp di Silverstone di Moto Gp, per fortuna senza conseguenze disastrose. Pol Espargaró e Loris Baz si sono toccati dopo poche curve, volando a terra e vedendo le rispettive moto prima proiettate in aria e poi schiantate al suolo a pochi centimetri da loro. Fortunatamente entrambi stanno bene e se la sono cavata con alcune botte e solo un grande spavento.

Immediata la sospensione della gara: bandiera rossa e soccorsi in pista nel giro di pochi secondi. Lo spagnolo e il francese sono stati fortunati perché le moto sono piombate a terra sfiorandoli.



Vigile, Espargaro viene subito soccorso e allontanato in barella dalla zona dell'incidente, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Baz invece perde conoscenza per qualche attimo e i soccorritori si occupano di lui con maggiore attenzione: prima di essere caricato in ambulanza però il francese solleva un braccio salutando i tifosi e tranquillizzando tutti. Portati in clinica mobile per dei controlli, entrambi poi sono risultati in buone condizioni.