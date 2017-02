MotoGP, si svela il team Octo Pramac

28 febbraio 2017

Lo splendido golfo di Posillipo, a Napoli, ha fatto da cornice alla presentazione della stagione 2017 di Octo Pramac Racing . La nuova livrea che sarà presente sulle griglie di partenza della MotoGP dall'esordio del 26 marzo sul circuito di Doha, in Qatar, è stata svelata nell'imponente Castello dell'Ovo. Danilo Petrucci e Scott Redding sono i piloti confermati anche per la stagione 2017. L'italiano correrà con la nuova Ducati Desmosedici GP 2017, l'inglese salirà in sella alla Ducati Desmosedici GP 2016.

"Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di essere di nuovo con Pramac per il terzo anno. Se non sbaglio sono il pilota che ha corso più stagioni consecutive con il team e questo mi riempie d’orgoglio. Sono contento di essere qua anche perchè questo è un anno importante: sono stato premiato con la ufficiale e devo fare bene. Voglio migliorare i risultati del 2015 e finire le gare del 2016 in cui ero in testa. La moto è un passo avanti rispetto a quella del 2015. Vedremo se sarà abbastanza per stare con la concorrenza che quest’anno è di un livello ancora più alto. Stiamo ancora lavorando per scoprire tutte le potenzialità ma una cosa è certa: la 2017 è la moto più competitiva che abbia mai guidato", ha commentato Petrucci.