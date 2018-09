MotoGP San Marino: Zarco davanti nelle Libere 3, ma Dovizioso resta il più veloce

08/09/2018 di DANIELE PEZZINI

Una FP3 che, nel complesso, ha dato ben poche indicazioni in vista delle qualifiche, viste le condizioni particolari in cui si è girato nella mattinata romagnola. La pioggia abbattutasi sul circuito all'alba ha condizionato la sessione, con la maggior parte dei piloti che hanno preferito aspettare gli ultimissimi minuti per mettersi in sella e testare gli assetti delle moto. Gli unici ad aver tentato un vero time attack, però, sono stati proprio Miller e Zarco, che erano rimasti esclusi dalla top 10: missione compiuta per entrambi, a danno purtroppo dei padroni di casa Morbidelli e Iannone, con quest'ultimo che nemmeno ha messo su il casco nel finale, scivolando così fino all'11° posto nel combinato.



Il terzo tempo nel turno lo ha fatto registrare Andrea Dovizioso, che dopo aver dominato il venerdì ha confermato l'ottimo feeling tra la sua Ducati e il tracciato di Misano. Il forlivese non ha spinto troppo e ha chiuso a quasi mezzo secondo da Zarco, ma si è tolto la soddisfazione di tenersi dietro Marquez, con cui verosimilmente dovrà battagliare anche per la pole e poi in gara. Con loro ci sarà certamente anche l'altra Ducati di Lorenzo, che però in quest'ultimo turno ha preferito rimanere al sicuro ai box, già tranquillo con il 2° crono complessivo ottenuto in FP2.



A battagliare in Q2 ci saranno anche le due Yamaha ufficiali di Vinales e Rossi (4° e 8° tempo combinato): lo spagnolo ha chiuso decimo in FP3, a quasi un secondo dalla M1 di Zarco, mentre il pesarese ha ottenuto solamente il 20° tempo a quasi due secondi e mezzo, concentrandosi sulla ricerca del setup migliore.