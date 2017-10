MotoGP San Marino, Viñales centra la pole position

Maverick Vinales torna a volare in qualifica e centra la pole position nel GP di San Marino, la sua quarta stagionale. Lo spagnolo della Yamaha fulmina i rivali per il titolo Andrea Dovizioso (+ 0''162) e Marc Marquez (+ 0''197), caduto nel finale di sessione, che scatteranno con lui in prima fila. In seconda Crutchlow-Lorenzo-Zarco, in terza Pedrosa-Petrucci-Espargaro. Scatterà undicesimo la wild card Michele Pirro, solamente ventunesimo Andrea Iannone.